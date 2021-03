L’oeil de Stas: «Il aura fallu attendre mars…»

« Enfin, nous avons une vision d’ensemble sur notre championnat et un classement lisible ! Sans réelle surprise, le trio de tête est composé d’Ostende, Anvers et Mons… les trois équipes qui ont l’Europe dans les jambes et ont dû relever la tête à plus d’une reprise après une déconvenue.

Alost ne pourra pas rejoindre ce podium mais semble plus à même de s’emparer de la quatrième place sur le long terme.

Le troisième train est pour l’instant à l’avantage de Limburg qui, rappelons-le, a eu un calendrier préférentiel via ces deux groupes.

Ce qui est criant, c’est qu’on accorde beaucoup moins d’attention à la défense à l’image des 111 points encaissés par Alost à domicile ce dimanche. Trois équipes affichent un bilan positif au ratio points marqués-points encaissés, c’est trop peu.