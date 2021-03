Ce Van der Poel-là peut tout gagner

Dans une fulgurance dont il a le secret, sur les dalles séculaires de l’ultime et vertigineuse pente de la cité médiévale de Sienne, Mathieu van der Poel a parachevé son chef-d’œuvre. Un démarrage époustouflant, la réplique de son explosion de puissance dans la poussière du Tolfe, le dernier secteur empierré d’une course transalpine au scénario homérique, sans le moindre souffle, et au podium étincelant (voir ci-dessous). Transcendé, le Néerlandais a assommé les Strade Bianche, laissant les deux autres pointes du trident diabolique, Julian Alaphilippe et Wout van Aert, respectivement deuxième et quatrième (voir ci-contre), sans réponse. Après le Français et le Belge susmentionnés ces deux dernières années, la Piazza del Campo a célébré un champion des Pays-Bas à l’exultation tout aussi tonitruante que ses deux déflagrations.