Le Watducks doit prendre encore plus de risques

Avec deux succès en autant de rencontres depuis la reprise, le Waterloo Ducks poursuit sur sa lancée du premier tour et pourrait assurer rapidement sa qualification pour les demi-finales. Mais face au Beerschot, les Brabançons ont tout de même dû batailler ferme pour venir à bout d’un adversaire qui est reparti frustré de la drève d’Argenteuil. Et pourtant, ils menaient déjà par deux buts d’écart après seulement sept minutes de jeu, suite aux réalisations de Renaud Pangrazio et de Gaëtan Dykmans. Mais par la suite, ils se sont compliqués la vie en proposant un niveau de jeu moins élevé qu’à l’habitude. Les Anversois, de leur côté, n’ont jamais baissé les bras et ils ont souvent trouvé les clés pour priver leur adversaire d’espaces et de balles. « Il ne faut pas oublier que nous avons affronté un très bon Beerschot », soulignait Jean Willems, le coach local. « Sur papier, notre équipe n’est certainement pas plus forte que la leur. Mais nous venons de signer notre 10e victoire successive. Cela démontre que nous avons bien fait le job.