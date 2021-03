L’athlétisme belge revient de l’Euro en bombant le torse

Quatrième au tableau des médailles derrière les Pays-Bas, le Portugal et la Grande-Bretagne, mais devant des géants comme la France, l’Ukraine, la Pologne, l’Espagne ou l’Italie : l’athlétisme belge a bouclé l’Euro en salle de Torun le cœur en fête, ce dimanche soir. Avec deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze, il a obtenu le meilleur bilan de son histoire dans ce championnat, un résultat qui rappelle furieusement celui de l’Euro de Berlin, à l’été 2018, où nos athlètes étaient montés six fois sur le podium, dont trois fois sur la plus haute marche. Une gageure en cette période troublée, où les compétitions se sont faites rares et où il a fallu s’habituer aux tests et aux retests.