Manchester United ramène son voisin de City sur terre

Depuis l’entrée en fonction d’Ole-Gunnar Solskjaer à Manchester United, les « Red Devils » sont tels un chat aux multiples vies, capables de rebondir et de reprendre vigueur au moment où on ne l’attend pas… ou plus Les observateurs les sentaient en perte de vitesse pour rester dans le top 4 synonyme de Ligue des champions (7 points sur 15 depuis le 9-0 contre Southampton) ? La réponse est venue avec la première défaite du voisin de City (à l’Etihad Stadium SVP !) en 2021.

Toutes les bonnes séries ont une fin, dit un vieil adage. Liverpool en sait quelque chose lui qui semble désormais victime d’une malédiction à Anfield après avoir enchaîné 68 sorties en Premier League sans mordre la poussière. Depuis ce dimanche, Manchester City sait également ce que cela signifie et le constat est d’autant plus douloureux que le voisin de United a pris un malin plaisir à stopper l’élan des troupes de Pep Guardiola dans leur propre stade. Manchester City n’avait plus connu le goût amer de la défaite depuis ce revers le 21 novembre contre Tottenham sur un score identique (0-2). Toutes compétitions confondues, City restait sur 28 matches sans défaite et 21 succès de rang : la performance de Manchester United est plus que respectable.