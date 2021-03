Réforme de l’Etat: simplifier le modèle n’est pas un exercice vain

Tout a commencé avec la répartition des fonds européens du Plan pour la reprise et la résilience. 395 petits millions pour Bruxelles. Les échos, persistants, de la négociation : la Flandre (Jan Jambon, N-VA) et la Wallonie (Elio Di Rupo, PS) se sont entendues (sucrées) sur le dos de Bruxelles. Un signe de plus de la dérive des continents wallons et bruxellois, que le pont de la Fédération ne peut éviter ? Une preuve supplémentaire que, dans le fédéralisme belge, le chacun pour soi l’a emporté sur l’esprit de coopération ?