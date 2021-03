L’interview choc de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey ébranle la monarchie britannique

Deux heures durant, le couple réfugié en Californie, après avoir renoncé à ses titres de duc et duchesse de Sussex, a tenté d’expliquer les raisons cachées de cet exil. Les révélations menacent de faire vaciller la famille royale, accusée de négligence, de mépris et, surprise, de racisme envers la femme métisse de Harry et leur premier bébé.

Les superlatifs pleuvent après l’interview fleuve de Harry et Meghan, ex-duc et duchesse de Sussex, avec Oprah Winfrey : un événement médiatique, un « Superbowl » royal pour la vénérable chaîne américaine de télévision et sa présentatrice superstar, une avalanche de révélations stupéfiantes, et une des interviews les plus mémorables depuis celle accordée par la défunte mère de Harry, Diana, en novembre 1995 sur BBC. Si l’entrevue, filmée en plein air à Montecito, tout près de Santa Barbara (Californie), où tous les protagonistes résident, n’est pas certaine d’atteindre le record toutes catégories enregistré par Oprah Winfrey (90 millions de téléspectateurs avec Michael Jackson en 1993), ses répercussions s’annoncent dévastatrices pour la Couronne britannique, forcée de passer dès ce lundi matin en mode damage control (limitation des dégâts).