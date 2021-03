Enseignement: vers un retour en présentiel anticipé pour les 3es et 4es secondaires?

Les élèves de 3e et 4e secondaires pourraient revenir en classe à 100 % en présentiel dès le 22 mars, rapportent La Libre Belgique et la DH lundi en se basant sur la circulaire émise par la ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir.

« En fonction de la situation sanitaire, il reste possible que les élèves de 3e et 4e secondaires reviennent avant le 19 avril, à une date à fixer entre le 22 et le 29 mars », précise en effet le texte. « Cette décision sera communiquée aux écoles au moins 10 jours avant sa prise d’effet », ajoute-t-il.

« Je me réjouis que le comité de concertation ait décidé du retour de tous les élèves en présentiel après les vacances de Pâques mais s’il y a des possibilités avant cette date, on essayera de le faire », a ensuite précisé la ministre Désir, lundi matin, sur Bel RTL.