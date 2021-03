Standard, Anderlecht, Charleroi, Bruges: ce qu’il faut retenir de la 29e journée de D1A (vidéos)

Le succès en Coupe n’aura pas relancé le Standard

On pensait les Liégeois capables de se ressaisir en championnat après leur exploit en Coupe de Belgique face à Bruges. Il n’en aura rien été. Condamnés par un but contre son camp d’Hugo Siquet, les Rouches se sont inclinés 1-0 contre Mouscron et ont enchaîné une troisième défaite consécutive (7e match sans victoire). Intenable pour une équipe qui vise les playoffs 1 et qui a du terrain à récupérer sur ses adversaires. Avec 40 points, les Liégeois sont 11es à seulement 6 points de la 4e place… mais sont précédés par 7 équipes et ne semblent pas en mesure de doubler l’intégralité de ce peloton à vitesse grand V. Plus que du top-4, les Rouches devraient sans doute commencer à se soucier de leur présence dans le top-8.