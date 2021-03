Deliveroo: perte réduite en 2020, deux types d'actions avec l'entrée en Bourse

La plateforme de livraison alimentaire Deliveroo, qui prépare son introduction en Bourse à Londres, a révélé lundi une perte de 223,7 millions de livres l'an dernier, réduite par rapport à 317 millions un an plus tôt.

Le groupe, qui prévoit son lancement en Bourse en avril d'après une source proche du dossier à l'AFP, a vu la valeur des transactions sur sa plateforme bondir de 64% l'an dernier à 4,1 milliards de livres, et dessert 800 sites dans 12 marchés.

L'introduction boursière, qui "ciblera les investisseurs institutionnels hors des Etats-Unis", comportera également "50 millions de livres d'actions disponibles pour ses clients" disposant d'un compte Deliveroo.

L'opération sera composée de "nouvelles actions émises par l'entreprise et d'actions existantes cédées par certains actionnaires existants".

Le groupe comptera désormais deux types d'actions, les titres A qui seront les seuls cotés, et les titres B, détenus exclusivement par le fondateur et directeur général Will Shu, "qui bénéficiera de 20 votes pour chaque action B". "Cette structure durera trois ans à compter de l'introduction en Bourse, puis les actions de classe B seront automatiquement converties en actions de classe A", précise le communiqué.