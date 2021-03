Deux heures durant, le couple réfugié en Californie, après avoir renoncé à ses titres de duc et duchesse de Sussex, a tenté d’expliquer les raisons cachées de cet exil. Les révélations menacent de faire vaciller la famille royale, accusée de négligence, de mépris et, surprise, de racisme envers la femme métisse de Harry et leur premier bébé.