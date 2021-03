Lutte contre l’homophobie: l’affaire du brassard de Sambi Lokonga, «une question de superstition» qui passe mal

Certaines personnes ont remarqué que dimanche, le capitaine anderlechtois Albert Sambi Lokonga portait un brassard blanc au-dessus de celui, aux couleurs de l’arc-en-ciel celui-là, qu’arboraient également tous ses collègues des autres clubs de Pro League. Dans le cadre de l’action « Football For All » visant à sensibiliser le monde du foot contre la discrimination, l’homophobie et le racisme, il avait été demandé aux clubs, via les drapeaux des poteaux de corner et les brassards portés par les capitaines de soutenir cette vaste action de sensibilisation très importante par les temps qui courent. La décision de Sambi Lokonga de ne s’y plier qu’à moitié passe mal auprès de la Pro League. Selon son porte-parole, Stijn Van Bever, « nous regrettons ce qui s’est passé à Anderlecht, surtout que cette campagne est absolument nécessaire. Nous allons en discuter avec Anderlecht et attendons une explication. »