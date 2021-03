Chez Janine, on met le pain à la pinte

Il y a le pain à la bière, mais il y a aussi la bière créée à base de restes de pain. A la baguette, si l’on peut dire, on retrouve la future boulangerie-brasserie Janine qui a décidé de miser sur ces deux ingrédients naturels. « Le projet date d’il y a un an et demi », contextualise Bertrand Delubac, un des quatre associés de cette initiative résolument familiale. « Maxime, mon frère, ancien ingénieur, s’est reconverti en boulanger il y a quatre ou cinq ans. Morane, ma belle-sœur, physicienne chimiste de formation, travaillait pour des labos pharmaceutiques avant de se reconvertir dans le brassage. » Bertrand, possède, lui, une expérience dans l’horeca bruxellois et la gestion de projets alors que son Carole, son épouse, gérera, elle, la communication.