Les réseaux électriques d'Israël et de l'Union européenne bientôt connectés

Un pas de plus a été fait en vue d'une interconnexion entre les réseaux haute tension d'Israël d'une part et de Chypre et de Grèce d'autre part. Des responsables des trois pays ont signé lundi un accord afin de réaliser un câble sous-marin de plus de 1.200 kilomètres de long.