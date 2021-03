AB InBev veut relancer la Stella Artois sur son marché domestique

De la Stella a coulé depuis la célèbre campagne "Chez moi, c'est près de ma Stella" en 1997. Entre-temps, le produit est devenu une référence de la bière belge dans le monde, souligne Julie Dejonghe, responsable de la marque.

La bière qui a vu le jour en 1926 à Louvain a en effet fait du chemin. Elle est aujourd'hui vendue dans une centaine de pays différents et brassée dans une dizaine de pays à hauteur de 11,6 millions d'hectolitres.

Au cours d'une année 2020 marquée par la crise du coronavirus, ses volumes ont même légèrement, progressé de 0,6% l'an dernier à l'échelle internationale, et la croissance a encore été plus marquée en Belgique. La pils signe une progression de 28% dans la grande distribution belge entre 2019 et 2020, empochant dans ce secteur 2,1 points de pourcentage de parts de marché entre janvier 2021 et janvier 2020.