Le covid a affecté Atenor

Un résultat net positif de 24,3 millions d’euros, soit une baisse « relativement limitée » par rapport à 2019 (37,78 millions), un dividende brut par action de 2,42 euros, des acquisitions pour quelque 100.000 m2, une augmentation de capital de 77,43 millions qui a largement contribué à diminuer l’endettement, un investissement de 123,8 millions, des demandes de permis pour 200.000 m2 de développement introduits en dépit du confinement, des permis obtenus pour 80.000 m2, 240.000 m2 en construction sur un portefeuille qui en compte 1,2 million. On allait oublier les 70.000 m2 d’espaces de bureaux loués et les 14.600 m2 d’espaces vendus, ainsi que les 114 appartements qui ont trouvé propriétaires : c’est sûr, Atenor n’a pas chômé pendant une année 2020 où l’entreprise aura connu une baisse de l’activité à cause du covid. « Mais tout le monde en a connu une », fait remarquer le CEO Stéphan Sonneville lors d’une conférence de presse en distanciel et en présentiel.