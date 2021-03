En mai dernier, 250 sites de jeux non autorisés en Belgique étaient recensés. Six mois plus tard, leur nombre avait doublé. Une convention avec le secteur financier devrait permettre d’en freiner une partie.

La société de paris Ladbrokes a récemment tiré la sonnette d’alarme : en mai dernier, elle recensait 250 sites non autorisés en Belgique. Six mois plus tard, elle en dénombrait le double et ses « enquêteurs » parvenaient à miser sur 163 d’entre eux.