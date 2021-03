Energie: le pétrole repasse (brièvement) au-dessus de 70 dollars

Des tirs sur des installations pétrolières saoudiennes ont fait sursauter le baril. Les cours ont effacé une année de covid. Mais l’équilibre entre offre et demande reste fragile.

Le pétrole et les armes à feu n’ont jamais fait bon ménage. Nouvel exemple dans la nuit de dimanche à lundi, avec une attaque, revendiquée par les rebelles yéménites Houthis, contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Le ministère saoudien de l’Energie a reconnu qu’un drone avait frappé l’un des parcs des réservoirs pétroliers du port de Ras Tanoura – un des plus grands ports pétroliers du monde –, tandis qu’un missile balistique a visé des installations de la compagnie nationale Aramco près de Darhan. Selon le communiqué du ministère, il n’y a eu ni dégâts, ni victimes, et la production pétrolière n’a pas été affectée.