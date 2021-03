Chiesa a déjà séduit la Vieille Dame

Outre l’éternel Cristiano Ronaldo, la Juventus peut aussi compter sur sa pépite italienne Federico Chiesa (23 ans), arrivé en provenance de la Fiorentina en début de saison et qui éclate à la lumière du jour sur la scène européenne.

Quand la Juventus se retrouve au bord du précipice, elle s’en remet régulièrement aux fulgurances et à l’efficacité de Cristiano Ronaldo. Sauf que celui-ci ne sera pas éternel et, à 36 ans, le Portugais est de facto sur la pente descendante de son épique carrière. Si l’ancien joueur du Real Madrid permet encore à la Vieille Dame de tenir debout, qui sait de quoi l’avenir sera fait ? Alors que les Bianconeri voient tout doucement le Scudetto se diriger vers Milan cette saison, la direction – emmenée par le bouillant président Andrea Agnelli – a voulu prendre les devants l’été dernier. Comme pour s’assurer de la pérennité sportive de l’institution piémontaise. En effet, la Juventus s’est offert une sacrée cure de jouvence avec les arrivées d’éléments comme Morata (Atlético Madrid), McKennie (Schalke 04), Arthur (Barcelone) ou le retour de prêt de Kulusevski (Parme). Mais le mouvement entrant qui a fait le plus jaser dans la Botte n’est autre que celui de Federico Chiesa (23 ans), l’une des pépites du football transalpin.