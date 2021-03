Résultats 2020 très solides pour D'Ieteren, qui augmente fortement son dividende

Les analystes interrogés par Bloomberg avaient prévu en moyenne un dividende de 1,10 euro par action.

L'indicateur-clé de performance du groupe, le résultat consolidé ajusté avant impôts, a progressé de 11,2% pour s'établir à 332,7 millions. Cela malgré une baisse de 10,1% du chiffre d'affaires du groupe, à 7,217 milliards d'euros, contre plus de 8 milliards un an plus tôt. La reprise a été forte et profitable au cours du second semestre de l'année, justifie D'Ieteren.

Le flux de trésorerie disponible ajusté s'est, lui, considérablement amélioré, atteignant 391 millions d'euros. Fin 2020, la trésorerie nette au niveau du groupe s'élevait à 1,455 milliard d'euros.