Les honneurs pour Matthews et Bol à Paris-Nice

Seconde étape et second sprint sur les routes françaises.

D’ordinaire secouée par le vent du nord qui chasse les premières jonquilles sur les routes à découvert, la deuxième étape n’a pu s’appuyer sur le concours des humeurs du vent, au repos complet. Le sprint massif était donc inévitable, précédé de la tout aussi inévitable chute qui chamboula les espoirs de certains, dont le maillot jaune Sam Bennett, trop loin pour pouvoir contester la pointe de vitesse du Néerlandais Cees Bol, parfaitement aiguillé par Tiesj Benoot en personne. Le coureur de DSM, deuxième derrière van Aert à Privas (Tour 2020) remporte là son succès le plus prestigieux, à 25 ans, et c’est d’autant plus beau compte tenu de la qualité du plateau des sprinters.