Assassinat d’un homosexuel à Beveren: «Il y a les sourires de façade, mais l’homophobie est encore bien là»

L’assassinat d’un quadragénaire homosexuel, battu à mort à Beveren après avoir été piégé par le biais d’un site de rencontres, montre que l’homophobie reste bien présente. Elle l’est bien plus que ce qu’on peut imaginer, expliquent Chris Paulis et Hassan Jarfi.

L’assassinat de David P., 42 ans, un homosexuel dont le corps sans vie a été retrouvé dans un coin isolé d’un parc de Beveren samedi, a choqué l’ensemble du monde politique, qui a réagi en masse. Le quadragénaire aurait répondu à un rendez-vous par le biais d’un site de rencontres, et il aurait ainsi été piégé par trois jeunes qui l’ont battu à mort. Le Premier ministre, Alexander De Croo, s’est dit « profondément choqué », la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a déclaré qu’il n’y a « pas de place pour la violence homophobe » et la secrétaire d’État à l’Égalité des genres et des chances, Sarah Schlitz, a promis que le gouvernement travaillerait à « davantage de prévention, de meilleures possibilités de signalement et un procès efficace. »