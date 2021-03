Le tennis mondial s’accroche comme il peut

Voici pile un an, le tennis mondial s’arrêtait de manière précipitée à Indian Wells où le coronavirus faisait son apparition. Personne n’imaginait, alors, qu’on était parti pour plus de cinq mois sans compétition avec un Wimbledon annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un Roland-Garros reporté à fin septembre, après un US Open disputé complètement à huis clos. Un an après, le circuit continue de s’accrocher à ce qu’il peut. Certains tournois ont disparu, d’autres font des coupes sombres dans leur prize-money, et l’espoir pour tous, est de rapidement retrouver une situation normale…

« Au début, on n’y croyait pas, on pensait au pire que cet arrêt ne durerait que deux ou trois semaines. Puis, on s’est vraiment rendu compte de la gravité de la situation, et qu’elle dépassait largement le cadre du tennis… »

Depuis Doha, où il est tête de série nº1 (devant… Federer) cette semaine, Dominic Thiem résume assez bien la situation chaotique vécue, voici un an, avec le report du tournoi d’Indian Wells, juste la veille de ce qui aurait dû être le lancement d’une tournée américaine finalement complètement annulée ! « Cela fait un an, les souvenirs sont encore frais, mais on a l’impression que ça a duré trois ans, tellement tout s’est bousculé ».