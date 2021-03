Standard: une fin de saison qui tient à un fil

Que se passe-t-il donc à Sclessin ? En bord de Meuse, personne ne parvient réellement à comprendre, tant c’est irrationnel, pourquoi le Standard est capable de sortir les crocs jeudi face à l’épouvantail brugeois et de se prendre les pieds dans le tapis trois jours plus tard à Mouscron, après avoir offert une première mi-temps très décevante en termes de détermination et d’engagement. À l’arrivée, et sur base de la deuxième période, l’équipe liégeoise a eu tout en main, dimanche, pour l’emporter : un jeu dominant et des occasions. Mais à défaut de pouvoir marquer, elle devait être capable de ne pas encaisser, ce qu’elle n’a pas réussi à faire, concédant un but sur une phase où Cimirot est pris de vitesse et où Carcela ne met pas le pied pour stopper la progression de Da Costa. À l’arrivée, sur base d’un bilan comptable très clairement insuffisant, ce sont aujourd’hui les Playoffs 2 qui sont en danger.