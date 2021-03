À Bruxelles, les accompagnants de plus de 65 ans peuvent se faire vacciner

La campagne de vaccination des plus de 65 ans en Wallonie et des plus de 75 ans à Bruxelles a débuté.

À Bruxelles, les personnes de plus de 65 ans peuvent se faire vacciner. Les accompagnants de ces personnes peuvent exceptionnellement avoir accès à la vaccination pour peu qu’ils aient plus de 65 ans, un code postal de domicile en région bruxelloise, que des doses excédentaires sont disponibles dans les centres de vaccination et en fonction de la place disponible.

En Wallonie, la vaccination des accompagnants n’est pas prévue. Elle sera laissée à l’appréciation des centres s’il reste des doses à la fin de la journée.