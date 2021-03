Le procès de l’assassin de George Floyd s’ouvre à Minneapolis

Derek Chauvin risque une peine de 25 ans de prison, au minimum. Un procès à haut risque dans un pays où les violences policières et les tensions raciales se poursuivent malgré l’électrochoc de ce meurtre.

Plusieurs milliers de manifestants défilent dans les rues de Minneapolis, malgré un froid mordant. Aux slogans habituels « Black Lives Matter (Les vies des noirs comptent) » et « I can’t breathe (Je ne peux pas respirer) » s’ajoute un avertissement de circonstance : « Le monde entier nous observe ». En ce lundi matin, tous les regards convergent vers la cité du Minnesota où doit s’ouvrir le procès de Derek Chauvin. L’événement est historique : cet ancien agent de police, âgé de 44 ans (dont 19 passés dans les forces de l’ordre), est accusé du meurtre de George Floyd, 46 ans, le 25 mai 2020, après avoir maintenu le suspect en respect, un genou sur son cou durant près de 9 minutes, et ignoré ses suppliques, aujourd’hui devenues un cri de ralliement contre les violences policières. « I can’t breathe »…