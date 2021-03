L’incroyable but de ce jeune Belge: un lob tout simplement phénoménal (vidéo)

Vous pensiez avoir vu les plus beaux buts du week-end. Vous en étiez même certains. Eh bien, regardez le goal qui suit. Il est tout simplement bluffant. Et en plus, c’est un Belge qui l’a inscrit !

Il s’agit de Largie Ramazani. Ce jeune Bruxellois âgé de 20 a inscrit le but de la victoire d’Almeria B face à Torredonjimeno. Son lob phénoménal était d’ailleurs l’unique rose de la partie.

Un geste d’instinct de cet ailier formé à Anderlecht à voir et à revoir sans modération. « Ce but est digne du Prix Puskas », a réagi Almeria sur les réseaux sociaux…