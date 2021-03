Meghan et Harry, l’interview qui divise les Britanniques

Alors que l’interview de Harry et Meghan devait être diffusée ce lundi soir seulement au Royaume-Uni, les révélations du couple ont occupé la presse britannique dès la journée. Et pour cause : les Britanniques s’attendaient à des révélations concernant la santé mentale de Meghan Markle comme l’avaient annoncé les teasers de CBS. Les crêpages de chignons entre l’épouse de Harry et Kate, sa belle-sœur, et ses relations toxiques avec la presse n’ont pas surpris non plus. En revanche, la question du racisme, notamment à l’égard de leur fils Archie, a été un vrai choc. « Attendez une minute, les membres de la famille royale ont dépouillé Harry, Meghan et Archie de toute sécurité alors que Meghan les avait suppliés de les conserver pour Harry ? », se plaint Joe, un Britannique, sur Twitter. « Et pourtant, le prince Andrew parvient à garder le sien malgré toutes ses affaires louches avec Jeffrey Epstein ? »