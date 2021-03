Les robots, c’est pas du tout ce qu’on croit. « Même le terme “intelligence artificielle” est trompeur », dit Marie du Chastel, curatrice du KIKK Festival et commissaire de l’exposition Humans/Machines qui inaugure ce samedi le Pavillon, juché sur l’esplanade de la Citadelle de Namur (lire ci-contre). « C’est une expo ludique et familiale qui va un peu casser le mythe de l’intelligence artificielle, révéler ses enjeux et ses limites, bref qui va montrer que Terminator, on n’y est pas encore. »