Euro d’athlétisme: les médaillés de Torun fleuris en Belgique (photos)

La délégation belge est revenue de Pologne via un vol jusqu’à Paris et un bus jusqu’au stade Roi Baudouin.

Accueil avec les honneurs pour les héros de l’athlétisme belge, emmenés par Nafi Thiam (avec aussi Thomas Carmoy, Noor Vidts, Isaac Kimeli et Elise Vanderelst).

Il faut dire qu’avec pas moins de cinq médailles, la délégation belge a réalisé son meilleur bilan dans un championnat d’Europe d’athlétisme en salle.

Nafi Thiam et Noor Vidts ont décroché l’or et l’argent dans le pentathlon, Elise Vanderelst a gagné le 1.500 mètres, Thomas Carmoy a remporté le bronze à la hauteur et Isaac Kimeli l’argent sur 3.000 mètres.

La Belgique termine à une belle quatrième place au classement des médailles.