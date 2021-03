Les voisins néerlandais et luxembourgeois dans le top de l'index des paradis fiscaux

Les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et les Bermudes dominent l'index des paradis fiscaux dressé par Tax Justice Network, dans un nouveau rapport bisannuel sur l'évasion fiscale publié mardi. Voisins de la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg se classent respectivement aux 4e et 6e places dans cette liste des pays qui jouent un rôle important en la matière à l'échelle mondiale.