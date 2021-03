Mithra a terminé 2020 sur une trésorerie record

Mithra a réussi, il est vrai, à lever l'an dernier plus de 260 millions d'euros via diverses opérations de financement. "Ce niveau de trésorerie historique nous a également permis d'assurer la bonne continuation du programme clinique de phase III de Donesta dans les conditions sanitaires que l'on connait. Elle nous place dans une situation idéale pour négocier sans hâte un deal de commercialisation global pour ce produit candidat destiné au marché croissant de la ménopause. Enfin, grâce à cette assise financière, nous avons amorcé l'an dernier un tournant stratégique en explorant l'action de l'Estetrol en dehors de la santé féminine, en particulier dans le traitement du Covid-19 et de la neuroprotection des nouveaux-nés", explique le CEO de Mithra, Leon Van Rompay.