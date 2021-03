Un tiers du réseau mobile de Bruxelles présente un risque de saturation en 2022

Surcharge à venir : selon un rapport de l’IBPT, Bruxelles présente un risque accru de saturation de son réseau mobile. Le gendarme des télécommunications belge anticipe ainsi qu’un tiers des cellules du réseau 4G bruxellois pourraient être surchargées aux heures des pointes en 2022, ce qui se traduirait concrètement par une chute du débit et des interruptions de communication. Les zones où le trafic est plus élevé, comme le centre de Bruxelles, Anderlecht, Saint-Gilles, Ixelles, Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek et Laeken, sont les plus susceptibles d’être impactées.

Le tableau est plus nuancé dans les autres villes étudiées dans le rapport. A Liège, seules 5 % des cellules 4G de la ville présentent un risque de saturation élevé dans les deux années à venir, tandis qu’à Anvers, aucune zone ne sera concernée par cette problématique d’ici à 2022.