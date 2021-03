Les poches des Livres du Soir

Pense aux pierres sous tes pas

***

Antoine Wauters

Dans une dictature lointaine, un monde gangrené dans lequel on ne survit que grâce à la nature, aux grands espaces et à la « forte présence de fleuves », des jumeaux préadolescents, nés juste à côté de leurs sexes respectifs, sont mal aimés de leurs parents. Paps et Mams sont eux-mêmes malheureux sous la coupe du président despote Desotgiu. En dépit de cette maldonne et de leur séparation brutale, les jumeaux vont inventer au fil de l’adolescence les vies qui leur correspondent, solidaires et positives. A interpréter comme une fable lumineuse de résistance à notre siècle.

Folio, 240 p., 7,5 €