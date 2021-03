Carte blanche: «La suppression des examens dans l’enseignement secondaire? Une nécessité!»

Représentant d’élèves en sixième année dans l’enseignement secondaire général, il ne passe pas un jour sans que les étudiants ne me parlent des évaluations quotidiennes auxquelles ils font face. Chaque jour contient son lot d’interrogations qui pèse sur la santé mentale des jeunes. Le débat s’emballe lorsque j’aborde le sujet des examens de fin d’année ; cette période qui pèsera lourd sur la décision de leur réussite ou non. Il me semblait donc primordial de mettre par écrit les remarques et questionnements des étudiants et de faire écho de la dégradation inquiétante de leur état d’esprit.

Une situation qui leur échappe Lors de mes nombreuses discussions avec les élèves qui m’entourent, je me suis rendu compte de la fatigue mentale qu’ils éprouvent au cours de cette année si particulière. Les deux mêmes mots reviennent continuellement quand je leur demande de mettre des termes sur ce concept aussi large que complexe. Ils me citent la (dé)motivation et le stress. Dans une situation où la motivation s’évapore au fil du temps, le travail laissé de côté par cette perte d’envie s’accumule et crée une montagne de tâches qui semble alors impossible à gravir. C’est la confrontation à cette épreuve a priori insurmontable qui génère un stress important auprès des étudiants. C’est ce qui marque le début du cercle vicieux qui fragilise la santé mentale des jeunes car le stress est lui-même une des causes de la démotivation qui impacte la scolarité. Les jeunes se sentent donc happés par une situation qui leur échappe de plus en plus. Lire aussi Dans l’enseignement, l’assouplissement tant attendu se profile à l’horizon Une motivation qui s’effondre Outre la vue de cette montagne de travail, il y a d’autres facteurs qui expliquent cette perte de motivation chez les jeunes. Pour mieux la comprendre, il faut la décomposer en deux principes : celui de sécurisation et celui d’exploration (1).

Le jeune cherche d’abord à se sentir en sécurité dans son milieu tel que son milieu scolaire via une relation bienveillante avec ses enseignants ou ses camarades de classe. Ce n’est qu’une fois cette première étape atteinte que l’élève cherchera à découvrir et à explorer le monde qui l’entoure notamment en s’investissant dans les cours donnés par ses professeurs. Or, la crise sanitaire actuelle ne permet pas d’atteindre correctement ce premier palier de motivation de sécurisation, ce qui rend le second d’autant plus inaccessible.

Un besoin de relation et de compréhension Par ailleurs, les jeunes ont également besoin de comprendre le sens de leur apprentissage. La compréhension du lien entre les matières qu’ils étudient et la vie quotidienne est primordiale pour la motivation du jeune. Le problème est que, eux-mêmes accaparés par l’investissement que nécessite l’adaptation à l’enseignement hybride, certains enseignants ne prennent plus le temps d’établir cette relation entre apprentissages et quotidien, ce qui a pour effet de diminuer la motivation des jeunes. Le dernier facteur à citer se retrouve directement dans le principe de la collectivité : la faculté d’un groupe à décharger la peine, les sentiments négatifs de ceux qui le composent. C’est grâce à la discussion que les étudiants peuvent trouver un moment de répit et diminuer leur niveau de stress. Or, ils se retrouvent aujourd’hui privés de cette opportunité pourtant cruciale pour le maintien de leur bonne santé mentale. Lire aussi Après un quadrimestre d’isolement, les étudiants sont en perte de sens L’échéance de la fin de l’année La fin d’année se rapprochant, la peur des examens se fait grandissante. Cette peur de la décision de leur réussite et de son impact sur leur parcours scolaire. Malgré leurs appréhensions, les élèves semblent tristement résignés à l’idée de passer ces épreuves de fin d’année. Le débat se ravive aussitôt que je formule l’idée d’abandonner les examens au profit d’un approfondissement de la matière. En effet, au regard du stress et de la perte de motivation qu’éprouvent les élèves lors de cette année si particulière, ne serait-il pas préférable d’envisager la suppression des examens au profit d’un prolongement de l’enseignement ? Autrement dit, de consacrer la période habituellement vouée aux évaluations à des cours ayant pour principal objectif de mettre tous les étudiants sur un pied d’égalité dans la maîtrise des savoirs. De plus, la possibilité d’un retour à l’école de tous les étudiants après Pâques me semble leur être bénéfique. A condition toutefois que ce retour ne rime pas avec l’envie de rattraper tout le retard accumulé durant l’enseignement hybride dans le but de maintenir les examens tout en rajoutant une pression sur les étudiants. Si la volonté de conserver des examens persiste malgré tout, je m’inquiète de l’état de santé mentale des étudiants à leur sortie. Les élèves se retrouvant déjà dans une situation compliquée risquent de s’écrouler avant la ligne d’arrivée et pour ceux la franchissant, cela pourrait laisser des marques. Lire aussi Carte blanche: «Une génération sacrifiée?» Un but commun Aujourd’hui, enseignants et étudiants ressentent le besoin de souffler dans une situation compliquée pour tous et qui perdure. Il est donc important de faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire. Il est essentiel d’accrocher les jeunes jusqu’en fin d’année et de leur permettre de mettre de côté leur stress en supprimant une échéance qu’ils voient comme une surcharge émotionnelle venant exacerber leur lassitude et leur fatigue. Cela serait également bénéfique pour les enseignants en leur permettant d’envisager plus sereinement cette fin d’année. Ce n’est que par la discussion, des actions communes et l’alliance profs/élèves que nous pourrons permettre à chacun de s’épanouir. (1) Mael Virat, Quand les profs aiment les élèves, Odile Jacob, 2019.