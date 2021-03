Raphael Haute fidélité

Caravane, son troisième album paru en 2005, a connu un succès incroyable qui paraît de plus en plus comme un accident de parcours, tellement, depuis, Raphael s’attache à plus important que de répondre aux attentes d’un grand public. Son truc, plutôt que de rechercher le tube à tout prix, est davantage de soigner des albums cohérents, comme celui-ci, une fois de plus très raffiné, aux sonorités originales, aux mélodies tortueuses, aux textes chaleureux. Et, pour ne rien gâcher, un hommage à ses héros Bashung et Christophe et la présence réconfortante de Clara Luciani, Pomme, Valeria Bruni-Tedeschi, Carlos Alomar…

