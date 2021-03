Coronavirus - Pas de vols d'Air Belgium vers les Antilles françaises avant le 20 avril, au plus tôt

Air Belgium ne reprendra pas ses vols vers la Martinique et la Guadeloupe au départ de Charleroi avant le 20 avril au plus tôt, indique la compagnie aérienne sur son site internet. Cette décision est la conséquence de la prolongation récente par les autorités belges des voyages à des fins récréatives/touristiques à destination et en provenance de Belgique jusqu'au 18 avril.