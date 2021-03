Airelle Besson Try!

C’est un album envoûtant. Il nous emmène sur les ailes du rêve. Qui peut être léger comme dans « Try ! », sarcastique comme dans « Wild animals », enlevé comme dans « Patitoune », profond comme dans les trois parties de « The sound of your voice », majestueux comme dans « Uranus et Pluton », énergique comme dans « Après la neige » ? Les morceaux sont diversifiés, aucun ne ressemble vraiment à un autre. Et pourtant, on sent une homogénéité, un même élan d’inspiration, une même envie de trouver le son, la mélodie, le groove le plus parfait. Un album très riche.

