Arielle Besson: «Ce qui nous motive, c’est la quête du son»

La trompettiste française sort un magnifique album en quartet, « Try ! ». Comme pour nous encourager à sortir de notre morosité.

Airelle Besson a joué avec des tas d’artistes différents : Sylvain Rifflet, David Linx, Alban Darche, le trio Aïrés, Nelson Veras, Minino Garay, Sophie Alour, Vincent Ségal… Et dans des tas de genres différents : jazz de big band, duo avec guitare, quartet avec accordéon, musique classique contemporaine, tango, salsa, jazz d’aujourd’hui… Là, elle mène un quartet avec Isabel Sörling à la voix, Benjamin Moussay au piano et Fabrice Moreau à la batterie. Un quartet avec lequel elle avait sorti Radio One en 2016.

Cinq ans quasi depuis « Radio One ». Vous êtes rare.