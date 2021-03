Le réseau social belge Hoplr lève 2 millions d'euros et veut diversifier son offre

La plateforme de la start-up belge fondée en 2014 permet à des habitants d'un même quartier d'entrer en contact, d'organiser des activités, d'échanger des objets et des outils, de trouver une baby-sitter ou un plombier à proximité, de signaler des problèmes, etc. Actuellement, plus de 500.000 familles dans 2.000 quartiers utilisent Hoplr, dont 78% plus d'une fois par semaine. Hoplr coopère également avec plus de 100 autorités locales en Belgique et aux Pays-Bas qui utilisent la plate-forme.

Le Covid-19 et la tendance à la numérisation ont accéléré le développement du réseau numérique, qui a été primé à plusieurs reprises en 2020, notamment par la Commission européenne.