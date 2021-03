«L’Amérique latine éraflée»: un portrait original d’un territoire toujours en ébullition

Des graffitis sur des murs lépreux, des affiches déchirées, lacérées, décollées par le temps et les éléments, des vitres éclatées, des traces d’une vie oubliée sur des murs dénudés, des constructions en pierre de lave témoignant d’un passé glorieux et lointain… À la Fondation A, les murs ont la parole dans une exposition joliment intitulée « L’Amérique latine éraflée ».

Première manifestation depuis le premier confinement, cette nouvelle exposition témoigne du dynamisme retrouvé d’une institution fondée en 1982 par Astrid Ullens de Schooten Whettnall. « J’ai pensé tout arrêter, confie cette battante de 82 ans. Et puis je me suis dit que ce n’était pas possible, qu’il y avait encore des choses à faire. » Avec l’aide d’Alexis Fabry, éditeur et spécialiste de photographie latino-américaine, elle a monté cette exposition dont les tirages originaux proviennent de sa collection personnelle, consacrée à la photographie documentaire.