«Speculative objects»: autoportraits en pinceau-balai

The Studio (Speculative Objects), 2021, huile sur toile, 213 x 170 cm. - Charles Benton. Courtesy de l’artiste et Rodolphe Janssen, Bruxelles.

L’Américaine Emily Mae Smith est de retour aux cimaises de la galerie Rodolphe Janssen, avec qui elle collabore depuis un premier solo show en 2016, Tesla Girls . Née à Austin (Texas) en 1979, la jeune femme y a étudié les beaux-arts avant de poursuivre sa formation à la Columbia University de New York, où elle vit désormais. Dans une démarche très postmoderne, l’artiste pratique aussi bien l’art du pastiche que de l’intertextualité, puisqu’elle s’est créé un avatar emprunté au poème Der Zauberlehrling / L’apprenti sorcier de Goethe (1797) : une figure anthropomorphe qui fonde tout un lexique de signes et de symboles très personnel, évoquant des sujets très contemporains – le genre, la sexualité, le capitalisme et la violence.