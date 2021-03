«Biggie: I got a story to tell»: passionnant portrait d’une légende à voir sur Netflix.

Mort à 24 ans après avoir enregistré deux albums studio seulement (dont un sortira juste après sa mort), Christopher Wallace, alias Notorious B.I.G., s’est hissé au rang de légende du rap. De ceux qui ont révolutionné le hip-hop dans les années 90 grâce à un flow nouveau, des textes percutants, un destin hors du commun. Alors qu’il vient d’être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et qu’on aurait dû fêter ses 50 ans l’an prochain, Netflix dévoile Biggie : I Got a Story to Tell, un portrait intime, construit à partir d’archives inédites (notamment celles filmée par un de ses meilleurs amis, Damion « D-Roc » Butler) et de témoignages de proches, d’amis d’enfance et de sa famille.