Miss Une touchante comédie dramatique

En attendant sa venue en salle, Miss est déjà visible en DVD car sorti en France il y a plus de 4 mois. Après le succès de La cage dorée, le Franco-Portugais Ruben Alves réussit joliment le passage du deuxième film en racontant l’histoire d’Alex qui, à 9 ans, rêvait de devenir Miss France et qui, 15 ans plus tard, grâce à une rencontre inattendue, va concourir à cette fameuse élection en cachant son identité de garçon. Un conte de fées, en somme, où Alves, très inspiré par l’univers d’Almodovar, interroge le féminin, le droit à la différence, l’importance de trouver sa place. Il évite les clichés, le militantisme de base pour nous emmener entre rire et larmes, via un brassage de cultures et de genres, dans un joyeux chaos amical de bras cassés où tendresse et désespoir tissent des liens de vie bouleversants.