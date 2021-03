Petits bijoux de famille et autres belles histoires: une fête nationale avant l’heure

Une vente aux enchères, c’est souvent une leçon de géographie. Un cours d’histoire de l’art, toujours. Et une fameuse aventure, parfois.

A Liège, l’Hôtel des ventes mosan, qui organise des ventes bourgeoises tous les mois et des ventes cataloguées trimestrielles, a prévu le 24 mars une vente bourgeoise plus cataloguée en ligne qui nous fera voyager à travers toute la Belgique. Trois jours d’exposition publique et la possibilité de visiter l’exposition en amont, en privé et sur rendez-vous pour plonger dans les univers d’artistes belges originaires de Gand, Liège, Bruxelles et même d’Allemagne.