Chronique: «Pandémie : les aléas de l’intérêt général»

Il y a bientôt un an, la Belgique se retrouvait confinée pour cause de Covid et, globalement, obéissait en se serrant les coudes. Aujourd’hui, les contraintes et les restrictions de liberté sont nettement moins lourdes, mais la division règne, la population gronde et les manifestations de désobéissance se multiplient.

Ce changement d’attitude a de multiples causes, dont certaines tombent sous le sens. Il y a l’œuvre du temps, d’abord, qui au bout d’une année d’alternance entre restrictions et ouvertures engendre de la fatigue, du désespoir, un sentiment d’incompréhension. Des pans entiers de la société ont vu leur situation s’aggraver et n’en peuvent plus d’attendre sans même être sûrs que le problème sera un jour réglé.