Le Domaine du Fourneau Saint-Michel cherche un gestionnaire privé

Implanté au cœur de la Grande Forêt de Saint-Hubert en Ardenne, le domaine du Fourneau Saint-Michel est un site de visite trop peu connu alors que d’autres sites moins séduisants drainent un public nettement plus dense. Pourtant, le Fourneau fait partie du cercle des sites touristiques wallons auréolés de deux étoiles au guide vert Michelin.

Le « Bokrijk » wallon comme on l’a longtemps surnommé n’est évidemment pas un parc d’attractions, mais un site paisible qui permet d’allier découvertes patrimoniales et balade en toute sérénité, le tout doublé d’un statut de protection puisque le domaine sauvegarde depuis plus de 40 ans des bâtiments traditionnels de toute la Wallonie, qui étaient voués à une disparition définitive. Démontés pierre par pierre sur leurs lieux d’origine, ils sont ensuite reconstruits à l’identique dans ce vaste domaine de plus de 40 ha.