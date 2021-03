Coronavirus - Assailli de colis, le centre de tri de DHL à Brussels Airport déjà presque à saturation

"Lorsque nous avons ouvert ce centre de tri, nous avions supposé une croissance moyenne de 8% par an", explique Freek De Witte, responsable des affaires publiques de DHL Aviation. "Mais elle a été en moyenne de 10%, et même de 17% l'année dernière."

Cette forte croissance en 2020 est logiquement due à l'impact du coronavirus. Non seulement de nombreuses personnes ont découvert les achats en ligne lorsque les magasins non essentiels ont été fermés, ce qui a entraîné des milliers de paquets supplémentaires à traiter dans le centre de tri. Mais l'entreprise a transporté de nombreux matériaux de protection et joue un rôle dans le transport des vaccins.

Le taux de croissance va diminuer, prévoit DHL, mais le commerce en ligne a très probablement fait sa percée et ne va pas décliner soudainement. Pour le centre de tri de Brussels Airport, cela signifie que, selon les projections actuelles, la capacité ne sera déjà plus suffisante en 2023.