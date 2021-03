Rénovation, le bon «move»

La rénovation a plus que jamais le vent en poupe, entend-on dire. Et c’est vrai qu’avec les confinements de l’année dernière, les candidats rénovateurs se sont multipliés.

Le coronavirus nous a rendus tous un peu plus bricoleurs qu’avant. Mais dans certaines limites... - christophe Licoppe/Photonews.

Combien sont-ils, ces nouveaux candidats rénovateurs dont certains sont un pur produit de la pandémie ? Impossible à dire. « Sans introduction de permis de bâtir, il n’est, en effet, pas possible de connaître le nombre de personnes qui se sont lancées dans un projet de rénovation et encore moins de savoir ce qu’ils ont entrepris comme type de travaux », lâche Véronique Vanderbruggen, directrice de la communication à la Confédération Construction. « Peut-être qu’avec les déclarations à la TVA des entrepreneurs en 2022 pourrions-nous avoir une idée plus précise, mais avant cela… »

Repeindre sa salle à manger, carreler son salon, changer de cuisine équipée ou ajouter un radiateur ne requiert pas de demande de permis. Mais des travaux de ce genre, une maison (ou un appartement) en recèle bien davantage.