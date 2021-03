Nouveaux records pour les appartements du Brabant wallon

Les appartements ont la cote dans la province, qui affiche le prix médian le plus élevé de Belgique. Mais la situation est assez variable d’une commune à l’autre.

Waterloo est la commune qui affiche le deuxième prix médian le plus élevé du Brabant wallon, juste derrière La Hulpe. - pierre-yves thienpont.

Réputé pour ses prix immobiliers élevés, le Brabant wallon a encore battu de nouveaux records en 2020. L’attrait pour la jeune province s’est en effet maintenu l’an dernier alors que l’offre de biens sur le marché a considérablement diminué avec le covid. Ce déséquilibre a accéléré les ventes, mais a aussi fait grimper encore un peu plus les tarifs. Comme le révèlent les notaires, le prix médian des maisons a évolué de 6,5 % en Brabant wallon l’an dernier et atteint un nouveau sommet de 330.000 euros – le plus élevé de toute la Wallonie.